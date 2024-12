Catanzaro, squadra a rapporto dagli ultras. Iemmello: "Batteremo la Salernitana" Il capitano ha preso il megafono e ha parlato ai tifosi

Un boccone amarissimo da mandare giù. Non è piaciuto ai tifosi del Catanzaro il pari rimediato dai giallorossi nel sentitissimo derby con il Cosenza. Nonostante il vantaggio e la superiorità numerica, la squadra di Caserta è stata rimontata da un rigore di Ciervo al 106’. La prestazione però non è piaciuta ai tifosi che hanno atteso la squadra al ritorno in città e hanno alzato la voce sottolineando la delusione per la prestazione.

La squadra ha ascoltato il discorso dei tifosi e poi si è affidata al messaggio del capitano Pietro Iemmello. Il bomber ha impugnato il megafono e ha parlato ai suoi tifosi: “E’ vero che abbiamo pareggiato e siamo tutti delusi. Ho visto i miei compagni con lo sguardo di chi ha perso. Posso dirvi che abbiamo dato l’anima per vincere, garantisco io. Questa squadra ha messo sempre il cuore. Possiamo recriminare per come abbiamo gestito il vantaggio ma è pur sempre un pareggio. Dobbiamo essere positivi. Siamo incappati in una giornata no e ci sta ma non abbiamo perso. E noi i derby non li perdiamo da tanto tempo. Quindi siccome io garantisco per questa squadra vi dico che fra due giorni affrontiamo la Salernitana e una vittoria darebbe lustro a questo pareggio. Per noi vincere significherebbe andare oltre i nostri obiettivi che restano la salvezza e mantenere la categoria. Ora siamo nella zona playoff e fra due giorni si gioca. Senza il vostro aiuto siamo poco, quindi aiutateci a battere la Salernitana”.