Catanzaro-Salernitana, la curva giallorossa resterà in silenzio: la motivazione La nota degli ultras dei calabresi

Niente striscioni e nessun coro. La Curva Ovest Massimo Capraro resterà in silenzio durante Catanzaro-Salernitana. Gli ultras hanno deciso di rinunciare agli striscioni e di restare in silenzio per tutta la durata del match come gesto di solidarietà e vicinanza nei confronti di Domenico, un ragazzo di 30 anni gravemente ferito nell’incidente stradale avvenuto tre giorni fa a località Piterà, dove ha tragicamente perso la vita un ragazzo di soli 15 anni. “Il nostro silenzio sarà un messaggio chiaro per Domenico e per tutti coloro che stanno vivendo questa tragedia”, si legge nella nota.