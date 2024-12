Crisi Salernitana, puntata speciale di Granatissimi in onda su Ottochannel Appuntamento stasera alle 20.30 per le ultimissime sul momento vissuto dai granata

La Salernitana naviga in acque agitate e si prepara a vivere una chiusura di 2024 all'insegna dell'ennesimo ribaltone. Stefano Colantuono ha rescisso il contratto con il club, facendo un passo indietro; Gianluca Petrachi valuta le alternative disponibili ma, prima, vuole chiarire in maniera definitiva il rapporto turbolento con la dirigenza granata per capire se ci siano le condizioni per proseguire insieme.

Nel mezzo c'è una classifica da brividi che vede la Salernitana penultima, insieme al Sudtirol, e in piena lotta per non retrocedere.

Di questo e di tanto altro si parlerà stasera nel corso di una puntata speciale di Granatissimi, in onda eccezionalmente di lunedì e a partire dalle 20.30 su Ottochannel (canale 16). In studio con Carla Polverino ci saranno gli opinionisti Tommaso D'Angelo ed Enrico Scapaticci e il giornalista Vincenzo Senatore. In collegamento Skype il tifoso granata Giovanni D'Agostino. Come sempre spazio alle voci dei telespettatori per sondare gli umori e analizzare insieme il momento delicatissimo della Salernitana.