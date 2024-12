Salernitana, post-gara rovente: Petrachi fermato dal Giudice Sportivo Il ds squalificato fino al prossimo 20 gennaio. Due turni anche a Colantuono

Il nervosismo per la sconfitta di Catanzaro e per il gol di Hrustic annullato a tempo scaduto. Il Giudice Sportivo ferma Gianluca Petrachi. Il ds è stato squalificato fino al prossimo 20 gennaio “per avere, al termine della gara, entrando sul terreno di giuoco non iscritto in distinta, rivolto all'Arbitro, con atteggiamento minaccioso, espressioni irriguardose, reiterando tale atteggiamento al rientro negli spogliatoi, rivolgendo al Direttore di gara epiteti offensivi accompagnati da un'espressione blasfema”.

Nella Salernitana anche due turni per l’ex tecnico Stefano Colantuono espulso nel finale. Il Giudice Sportivo, al termine della 1a giornata di ritorno, ha squalificato 13 calciatori, tutti per un turno: fermati Casiraghi (Sudtirol), Cauz (Modena), Cistana (Brescia), Bisoli (Brescia), Casolari (Cittadella), Esposito S. (Spezia), Ignacchiti (Reggiana), Ioannou (Sampdoria), Merkaj (Sudtirol), Olzer (Brescia), Petriccione (Catanzaro), Schiavi (Carrarese), Zaro (Modena).