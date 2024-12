Salernitana, c’è la data della ripresa ma manca l’allenatore La società prova a stringere e intanto sceglie la data per la ripartenza. Timori per Amatucci

L’anno nuovo per la Salernitana inizierà sul campo il prossimo 4 gennaio. Il club ha reso noto che sabato prossimo la squadra tornerà in campo per iniziare la preparazione al debutto interno nel 2025 con il Sassuolo, sfida in programma alle ore 12:30 di domenica 12 gennaio. Nei prossimi giorni è previsto anche lo start della prevendita. Al momento però, la curiosità è su chi sarà il prossimo allenatore granata, accompagnato verosimilmente anche dalla scelta sul nuovo direttore sportivo se dovesse arrivare la sfiducia a Gianluca Petrachi.

Guardando al campo, la sosta permetterà alla Salernitana di presentarsi alla sfida con il Sassuolo con l’organico al completo. La paura però è per Lorenzo Amatucci: il centrocampista è uscito zoppicante dal Ceravolo di Catanzaro dopo una torsione innaturale del ginocchio che spaventa e tiene in apprensione l'ambiente granata. Nei prossimi giorni previsti esami strumentali per far chiarezza sul problema. Vanno verso il recupero invece Andres Tello e Daniele Verde.