Salernitana, scelta la coppia Breda-Valentini per la salvezza L'ex capitano sarà l'allenatore, mentre Valentini ha vinto il duello con Capozzucca

Sul gong del 2024 la Salernitana si rifà il look. Roberto Breda è vicinissimo alla panchina granata. Sarà l’ex capitano il nuovo allenatore della Bersagliera. Accordo semestrale con possibile rinnovo in caso di salvezza per la bandiera dell’ippocampo, pronto a vestire per la seconda volta in carriera i panni di coach della squadra campana.

Sorpresa invece per il ruolo di direttore sportivo. Negli ultimi minuti, Marco Valentini ha sorpassato Stefano Capozzucca ed è virtualmente il nuovo responsabile dell’area tecnica. Il nome, già sondato in estate, ritroverebbe Roberto Breda con il quale ha lavorato all’Ascoli nel febbraio 2023. Superato in extremis Stefano Capozzucca, vicino al club in mattinata. Ora il sorpasso. Il nuovo arrivo mette fuori gioco anche Gianluca Petrachi. Il dirigente leccese è virtualmente fuori dal club granata.

Per Valentini, 48enne di Macerata, una grande chance dopo aver sfiorato la Salernitana già in estate, prima dell’investitura di Gianluca Petrachi. In carriera esperienze con Reggiana in serie C1, con il Messina dal 2005 al 2008 e poi le parentesi con l’Ascoli, interrotte dall’avventura al Padova. Nel 2022 il ritorno all’Ascoli, la salvezza ottenuta nel 2023 con la chiamata di Breda a stagione in corso.