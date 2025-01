Salernitana-Sassuolo, la prevendita: info e dettagli Il club spera in numeri importanti dal botteghino

La Salernitana rende noto prezzi e modalità di vendita per la sfida con il Sassuolo, in programma domenica 12 gennaio alle ore 12:30. Tariffe confermate, con Curva Sud Siberiano al costo di 14 euro, 24 per i Distinti. Rispettivamente 30, 38 e 48 per Tribuna Azzurra, Verde e Rossa. Previste le scontistiche per Over 65, Donne e Under 14. Biglietti acquistabili a partire dalle ore 12:00 di venerdì. I dettagli della prevendita per il settore ospiti (Curva Nord) saranno comunicati successivamente. Inoltre il club ha specificato che i bambini al di sotto dei 3 anni non occupano posto a sedere, pertanto non necessitano di biglietto: per l’accesso sarà sufficiente esibire la tessera sanitaria del minore all’ingresso. La tariffa ridotto Under 14 nel settore Curva Sud sarà applicabile solo ai possessori di fidelity card (Hyppo Card, Granata Card e Member Card).

Tagliandi omaggio Under 14

Al fine di ricevere il tagliando omaggio riservato ad Under 14 va inoltrata richiesta all’indirizzo mail under14sassuolo@ussalernitana1919.it a partire dalle 10:00 di venerdì 3 gennaio ed entro e non oltre le 23:59 di domenica 5 gennaio. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Per il minore è fatto obbligo di accompagnatore, che può acquistare biglietto intero o ridotto. Nelle richieste è obbligatorio allegare un documento d’identità valido o il codice fiscale. Soltanto le istanze con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso.

Diversamente abili

Le persone diversamente abili, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso per i settori loro predisposti (Distinti e Tribuna Verde) al prezzo privilegiato di € 5,00, dovranno inviare un’e-mail a diversamenteabili@ussalernitana1919.it con documentazione che attesti la disabilità al 100% e documento di riconoscimento dell’interessato e del suo accompagnatore, ove previsto, a partire dalle 9:00 di martedì 7 gennaio ed entro e non oltre le 23:59 di giovedì 9 gennaio. Le richieste pervenute prima o dopo tale intervallo di date, non saranno prese in considerazione. Il prezzo del tagliando per l’accompagnatore è di € 10,00. Sarà possibile ritirare i tagliandi d’accesso domenica 12 gennaio dalle ore 10:00 alle ore 12:00 presso il botteghino 1 dello stadio Arechi: potrà farlo solo chi ha ricevuto e-mail di conferma con esito positivo. I tagliandi saranno emessi fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Accrediti C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C.

I possessori di tessera C.O.N.I. – A.I.A. – F.I.G.C. in corso di validità, al fine di munirsi del tagliando d’ingresso, dovranno inviare una e-mail a accreditifederali@ussalernitana1919.it allegando tessera in corso di validità, documento di riconoscimento e specificare l’indirizzo e-mail sulla quale si intende ricevere il biglietto. Saranno tenute in considerazione esclusivamente le richieste ricevute dalle 10:00 di venerdì 3 gennaio fino alle 23:59 di domenica 5 gennaio. I tagliandi d’ingresso verranno emessi in tempo reale fino ad esaurimento dei 100 posti disponibili. Soltanto le richieste con esito positivo riceveranno comunicazione via mail con il tagliando d’accesso in allegato.