UFFICIALE - Salernitana, saluta Petrachi: il ds esonerato Il Ds sollevato dall'incarico

La Salernitana saluta Gianluca Petrachi. Il direttore sportivo è stato esonerato. Arrivata la nota del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico il direttore sportivo Gianluca Petrachi. A lui un ringraziamento per il lavoro svolto". Arrivata la comunicazione al dirigente, atteso nelle prossime ore in città. L'annuncio è propedeutico all'ufficialitá dell'arrivo di Marco Valentini, oggi in sede insieme a Roberto Breda.