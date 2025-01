UFFICIALE - La Salernitana annuncia Marco Valentini: contratto fino a giugno Il nuovo direttore sportivo in sede per la firma

La Salernitana annuncia Marco Valentini come nuovo direttore sportivo. L'annuncio del club: "L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver affidato in data odierna l’incarico di direttore sportivo del club al signor Marco Valentini.

Dopo gli inizi da giovanissimo nelle file della Maceratese, compagine della sua città natale, la sua carriera dirigenziale si è sviluppata dapprima con la Juventus in qualità di osservatore, poi da direttore sportivo di Reggiana, Messina, Ascoli e Padova, prima di tornare all’Ascoli nel biennio 2021/23 in Serie B. Nella sua ultima esperienza professionale con i bianconeri, ha ottenuto una qualificazione playoff da sesto in classifica e poi una tranquilla salvezza.

Il nuovo dirigente granata ha sottoscritto un contratto con il club fino al 30 giugno 2025".