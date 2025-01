Salernitana, "serve un bomber": Valentini punta tre attaccanti Il ds continua a spingere per Cerri ma valuta due soluzioni. Il Genoa frena per Marcandalli

Marco Valentini non parla del budget della Salernitana per il mercato di gennaio “per non dare vantaggi agli avversari”. In conferenza stampa sottolinea la necessità di “essere chirurgici”, di voler portare in granata calciatori “convinti nel progetto, con cuore e voglia di emergere”. Gli occhi sono puntati soprattutto sull’attacco: “Se la Salernitana ha 18 punti c’è un problema di struttura di squadra. Non ho visto squadre far bene senza bomber. Interverremo in quel reparto lì ma bisognerà essere precisi, capire bene l’impostazione tattica e poi scegliere i rinforzi ideali”. Per la squadra granata è l’ora dei bomber, perché seppur un nuovo allenatore possa rovesciare giudizi ed entrare nella testa dei calciatori in rosa, le difficoltà di Simy, Wlodarczyk e Torregrossa sono lampanti, così come i rispettivi score.

Serve un ariete per aprire le difese avversarie e uno stoccatore. Cerri è il primo nome che Breda abbraccerebbe volentieri, il giovane Raimondo la soluzione più facile nonché già conosciuta dal tecnico granata. Nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Benedyczak, alla ricerca di continuità dopo la parentesi al Parma con appena sette presenze seppur frenato da un grave infortunio che gli ha fatto saltare gran parte del 2024. Ai ducali potrebbe andare Maggiore, con la Salernitana che non molla il laterale Di Chiara. Il mediano ligure piace anche al Venezia, con Doumbia anche ieri escluso dalla distinta di Di Francesco e sul mercato. Il Genoa frena per Marcandalli: la Salernitana vorrebbe il difensore e spinge anche per Pereiro che piace al Bari. Più facile arrivare allo svincolato Sorensen, già allenato a Terni.