Salernitana, non solo Cerri: due opzioni per la fascia sinistra Valentini stringe per l'esterno, occhi anche in mediana

Il primo centravanti è già realtà. Alberto Cerri sarà il primo rinforzo invernale della Salernitana. Il calciatore è in viaggio per raggiungere la Campania. Lascerà Como in prestito con obbligo di riscatto al determinarsi di obiettivi sportivi. Nelle prossime ore farà visita al Centro Sportivo Mary Rosy e firmerà il contratto che lo legherà al suo nuovo club. Il ds Valentini però continua a lavorare anche per Antonio Raimondo, secondo obiettivo per l’attacco.

Tra le priorità anche i rinforzi negli altri reparti: Caligara (Sassuolo) e Saric (Palermo) sono i primi nomi per il centrocampo. Il Venezia pensa sempre a Maggiore, obiettivo anche del Parma, e si appresta a salutare Doumbia. Per la corsia sinistra invece, dopo aver sondato Di Chiara che saluterà il Parma, nelle ultime ore il club granata ha preso informazioni per Barreca, fuori dai piani tecnici della Sampdoria, e Sala, sul quale però il Como non apre alla cessione.