Salernitana, doppio colpo in arrivo: vicini Raimondo e Girelli L'attaccante ad un passo, dalla Samp si accelera per il centrocampista

Una nuova coppia gol per centrare la salvezza. La Salernitana, dopo aver messo le mani su Alberto Cerri, è vicinissima a chiudere l’arrivo di Antonio Raimondo. L’attaccante, classe 2004, arriverà in prestito dal Bologna, club proprietario del cartellino dopo il prestito semestrale al Venezia. Appena nove presenze con gli arancioneroverdi, con la decisione dell’Under 21 di rilanciarsi in serie B. La Salernitana ha bruciato la concorrenza di Palermo e Reggiana, grazie anche ai buoni uffici del calciatore con Breda: i due hanno condiviso l’esperienza di Terni nella scorsa stagione. Ora la missione salvezza con la Salernitana.

Per il centrocampo Stefano Girelli invece è il nome nuovo. Dopo una prima parte di stagione senza presenze con la Sampdoria, ora la Salernitana avrebbe accelerato per portarlo in granata. Sensazioni positive, si proverà a chiudere.