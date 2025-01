FOTO. Salernitana, ecco Alberto Cerri: l'attaccante è già pronto per il Sassuolo Ha già lavorato con Breda ai tempi del Perugia

Alberto Cerri è il primo rinforzo del mercato invernale della Salernitana. L'attaccante emiliano si trasferisce in prestito dal Como, club nel quale ha trovato poco spazio in serie A. Il calciatore è arrivato a Salerno e ha subito incontrato allenatore e squadra. In questi minuti ha raggiunto l'albergo ed è pronto ad iniziare la sua nuova avventura. Quasi sicuramente domenica contro il Sassuolo sarà lanciato nella mischia per provare ad aumentare il peso del reparto offensivo granata. Cerri ha già lavorato con Breda al Perugia, vivendo la sua miglior stagione, condita da 13 reti e 7 assist.

Filippo Notari

Sabato Romeo