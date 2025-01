UFFICIALE – Salernitana, ecco il centravanti: Alberto Cerri arriva in granata Il calciatore arriva in prestito dal Como: "Sono felicissimo di essere qui"

Arriva il primo colpo di gennaio. La Salernitana annuncia l’arrivo di Alberto Cerri. Di seguito, la nota del club: “L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con il Como 1907 per il trasferimento in granata dell’attaccante classe 1996 Alberto Cerri. Il calciatore approda a Salerno in prestito fino al termine della corrente stagione.

Nella scorsa stagione Cerri ha contribuito in maniera importante alla salvezza dell’Empoli in massima serie. In precedenza, aveva messo a segno 20 gol in due anni e mezzo con la casacca dei lariani in serie cadetta. Vanta 90 presenze e 6 reti in A (oltre che in azzurro comasco ed empolese, vi ha giocato anche con le maglie di Parma, Cagliari, Pescara e Spal) ma la sua miglior stagione in assoluto, in termini realizzativi, l’ha vissuta in B nel 2017/18 mettendo a segno ben 15 gol nelle file del Perugia. L’allenatore di quella squadra era proprio Roberto Breda, che Cerri ora ritrova a Salerno. Nel percorso della punta nativa di Parma vi sono anche 20 partite e 2 gol in Nazionale Under 21.Cerri ha scelto la maglia numero 90 e sarà a disposizione dell’allenatore già dalla prima partita del nuovo anno solare contro il Sassuolo". Al suo arrivo in città, il calciatore ha confessato: “Sono pronto per scendere in campo, sono felicissimo di essere qui”. Da domani sarà a disposizione di Roberto Breda, pronto a debuttare col Sassuolo.