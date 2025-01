Salernitana, due colpi in canna: il ds Valentini non si ferma Dopo Cerri, vicini altri due colpi. Tanti i calciatori in uscita

Il ruolo di centravanti è stato sistemato con l’arrivo di Alberto Cerri. Il mercato della Salernitana è iniziato dalle punte, nel nome dell’esigenza sottolineata sia da Breda che dal rendimento difficile del reparto offensivo granata in tutta la prima parte di stagione. Cerri, ufficializzato ieri sera, sarà il nuovo centroboa granata, pronto a portare con sé gol pesanti ma soprattutto fisicità ed esperienza.

Il restyling dell’attacco però non si ferma e si appresta ad accogliere anche Antonio Raimondo. Il classe 2004 è vicinissimo alla squadra granata. Ieri è arrivato il via libera del Bologna, con il ds Marco Valentini che ha anticipato la concorrenza di Sampdoria e Reggiana per mettere le mani sull’ex Ternana, vecchia conoscenza di Breda. Restyling che apre le porte però anche a diversi movimenti in uscita: Wlodarczyk tornerà allo Sturm Graz, per Simy si cercano acquirenti mentre Kallon e Braaf sono fuori dai piani tecnici di Breda.

La Salernitana però è pronta anche ad accelerare per il centrocampo, con il nome di Stefano Girelli sempre più vicino all’orbita granata. La Sampdoria lo libera dopo un semestre con zero presenze fra infortuni e scelte tecniche. Il club granata lo aspetta e dalla Doria sonda anche Barreca: l’esterno mancino è fuori dai piani di Semplici ma c’è da lavorare sull’ingaggio esoso dell’esterno.

Per la mediana restano sempre in pole position i nomi di Caligara (Sassuolo) e Saric (Palermo). Valentini ha provato a stringere col Como per il difensore Barba e per l’esterno Sala ma al momento i lombardi non aprono alla cessione. Si prepara l’addio a Velthuis, mentre sono in lista cessione anche Tello e Hrustic.