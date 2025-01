Salernitana-Sassuolo, fischia Rapuano. Novità Var (che torna all'Arechi) Il Var sarà on-site, nel nome del precendente con il Pisa

Sarà Antonio Rapuano l’arbitro di Salernitana-Sassuolo, match in programma domenica alle ore 12.30. Gli assistenti saranno Lo Cicero e Galimberti. Il quarto uomo sarà Grasso. Al Var il pugliese Nasca, assistito da Paganessi. Curiosità: il Var sarà on site e non in collegamento da Lissone. Questa è la novità della designazione odierna, nel nome dei problemi di linea e della fibra internet sottolineati anche dal Codacons.

Il fischietto di Rimini è ale 19esimo precedente con la squadra granata con un bilancio di 8 vittorie, 2 pareggi e 8 sconfitte. Con il club granata anche una striscia di 7 sconfitte consecutive, con ultimo il derby con il Napoli all’Arechi terminato 0-2.