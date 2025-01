Salernitana, ecco Raimondo: "Felicissimo di essere qui" La punta Under 21 arriva in prestito

La Salernitana accoglie Antonio Raimondo. L'attaccante è arrivato in città nel primo pomeriggio ed ha visitato il Centro Sportivo Mary Rosy per conoscere i nuovi compagni di squadra. "Sono felicissimo di essere qui", le parole della punta Under 21. Si attende l'annuncio ufficiale.