Salernitana, doppia seduta al Mary Rosy: lesione muscolare per Gentile L'esterno dovrà mordere il freno, ancora ai box anche Bronn

Doppia seduta per la Salernitana quest’oggi al centro sportivo Mary Rosy. In mattinata la squadra ha svolto esclusivamente un lavoro di forza in palestra, mentre nel pomeriggio il gruppo si è disimpegnato in un lavoro tattico seguito da partite a campo ridotto.

Allenamento differenziato per Dylan Bronn. Davide Gentile si è sottoposto ad accertamenti diagnostici presso il centro Check Up di Salerno: gli esami hanno evidenziato una lesione muscolare di basso grado al retto femorale destro. Il calciatore ha già cominciato il percorso di recupero.

La preparazione dei granata, verso il match con il Sassuolo di domenica, riprenderà domani pomeriggio alle 15:00 sempre al Mary Rosy.