Salernitana, a sinistra spunta Corazza: trattativa in corso col Bologna Il classe 2004 è il nome nuovo per la corsia mancina

Un nome nuovo per la corsia sinistra. Dopo aver sondato Antonio Barreca, la Salernitana si è fiondata su Tommaso Corazza. Il ds Marco Valentini cerca l’intesa con il Bologna per il prestito secco dell’esterno classe 2004, appena due presenze quest’anno, tra cui una anche in Champions League con il Benfica. Ben dodici invece lo scorso anno, quando Thiago Motta decise di schierarlo con continuità nella parte iniziale di stagione. Segnali di apertura e volontà di chiudere l’affare, con Corazza che non andrebbe ad ingolfare la lista over. L'esterno ha anche condiviso l'esperienza nella Primavera del Bologna con Antonio Raimondo. Potrebbero ritrovarsi in granata. La Salernitana guarda a sinistra e spinge per Corazza.