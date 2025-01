Salernitana, effetto Breda: stop alla contestazione del tifo Cori e canti ma senza bandiere in Curva Sud Siberiano. Ma la prevendita viaggia lenta

Il momento delicato di classifica, i primi segnali dal mercato ma soprattutto il ritorno di Roberto Breda sulla panchina della Salernitana. Durante la conferenza stampa di presentazione, la bandiera granata aveva chiesto al popolo della Bersagliera di “stringersi ancor di più per superare il momento difficile”. Il mondo del tifo granata ha recepito il messaggio e ha deciso di interrompere lo sciopero del tifo di 15’ andato in scena con Carrarese, Juve Stabia e Brescia, lasciando gli spalti della Curva Sud Siberiano desolatamente vuoti.

Con il Sassuolo si ritornerà alle modalità indicate ad inizio stagione dai gruppi organizzati del cuore pulsante del tifo granata: cori e canti ma con le gradinate senza bandiere e stendardi. Quelli torneranno solo quando la società di Danilo Iervolino tornerà a fare chiarezza sul progetto, avvicinandosi a quella piazza con la quale i rapporti sono ai minimi storici. Tifo sì ma cornice di pubblico che non sarà da capogiro: appena 1000 i tagliandi venduti, con Arechi che al momento viaggia sotto le 6mila unità presenti per il lunch-match con la capolista Sassuolo.