Salernitana, fisicità per il centrocampo: ad un passo Girelli Il mediano della Sampdoria è ad un passo. Valentini pronto a chiudere il quarto colpo in entrata

L'affare impostato nei giorni scorsi prima dell'accelerata di questa mattina. La Salernitana si appresta ad accogliere due acquisti in giornata. Oltre all'esterno Tommaso Corazza, il club granata sta definendo l'affare con la Sampdoria per l'arrivo di Stefano Girelli. Il centrocampista doriano arriverà in granata e sarà disponibile per la sfida con il Sassuolo.

Classe 2001, Girelli è reduce da una prima parte di stagione difficile. Due stagioni fa la promozione da protagonista con la maglia del Lecco. Lo scorso anno invece, una buona parentesi alla Sampdoria. In questa stagione invece lo score è fermo a quota zero: prima un infortunio e poi il mancato utilizzo nonostante i tanti cambi alla guida della nave doriana che si sono succeduti. Da qui, la scelta del calciatore di lasciare la Liguria e provare una nuova esperienza. Il ds Marco Valentini è pronto a puntare su di lui ma tiene in caldo anche le soluzioni Caligara (Sassuolo) e Saric (Palermo), con il secondo che obiettivo anche della Samp.