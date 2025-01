Salernitana, Valentini puntella la difesa: assalto a Lochoshvili Lo stopper georgiano è il nome più caldo in entrata

Mercato in continuo fermento. La Salernitana stringe per il nuovo difensore. Dopo gli arrivi nell’aria di Corazza per la corsia mancina e di Girelli per il centrocampo, nelle ultime ore è spuntata con forza la pista Luka Lochoshvili per il pacchetto arretrato. Il difensore georgiano è in uscita dalla Cremonese. Nei giorni scorsi si era fatta largo l’ipotesi di una cessione all’estero, ora lo stopper è rientrato nel mirino granata. La Salernitana è pronta ad affondare il colpo.

Nella giornata di ieri, il club granata aveva provato a mettere le mani sul difensore del Como Federico Barba, corteggiato anche dalla Sampdoria. Oggi però il cambio di obiettivo e la possibilità concreta di arrivare a Lochoshvili.