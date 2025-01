Salernitana, Corazza: "Occasione importante, ora voglio impormi" L'esterno: "Questa squadra si sposa con le mie caratteristiche"

Tommaso Corazza si presenta come nuovo calciatore della Salernitana: "Non vedevo l’ora che arrivasse questo momento, sono molto emozionato e ho tanta voglia di scendere in campo per la Salernitana. Per me è un'occasione importantissima per dimostrare il mio valore, è la mia prima esperienza lontano da Bologna, ho conosciuto i compagni e non vedo l’ora di iniziare, il primo giorno è andato già bene. Obiettivi personali? Non me ne pongo, l’importante è rialzarsi il prima possibile, semmai ci penserò più in là. La squadra ha caratteristiche idonee al mio modo di giocare, posso essere importante per dare una mano, destra o sinistra non fa differenza".

Caratteristiche? Il direttore mi ha chiesto fame e abnegazione, non vedo l’ora di mettere in mostra tutto questo davanti ai tifosi. Bologna? Si è avverato un sogno, alla mia prima presenza in Coppa Italia ho segnato sotto la Curva, bellissimo, così come il debutto in Champions League contro il Benfica. Emozione incredibile, in uno stadio pieno. Tifosi? Sono felice di poter giocare per questa maglia, non vedo l’ora di vedervi allo stadio".