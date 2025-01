UFFICIALE - Salernitana, Girelli "compleanno" granata: ecco il nuovo mediano Il centrocampista festeggia le 24 candeline con la maglia granata

Con una nota ufficiale, "l’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’U.C. Sampdoria per il trasferimento del centrocampista classe 2001 Stefano Girelli. Il calciatore approda a Salerno fino al 30 giugno 2025 a titolo temporaneo con diritto di opzione". Per il calciatore un compleanno speciale, con il trasferimento in granata prima di soffiare sulle 24 candeline.

Cresciuto nel settore giovanile della Cremonese – ha esordito in B proprio con la casacca grigiorossa il 31 luglio 2020 – in seguito ha fatto esperienza in Serie C con la Pergolettese per poi approdare al Lecco, dove ha contribuito sensibilmente alla cavalcata della squadra verso la storica promozione in B. Nell’estate 2023 si è trasferito alla Sampdoria: per lui l’anno scorso 18 presenze ufficiali in blucerchiato.

Girelli ha scelto il 72 come numero di maglia e sarà subito a disposizione di mister Breda per la prossima partita di campionato contro il Sassuolo.