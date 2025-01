La Salernitana piange Claudio Virno Lamberti: fu vice-presidente con Soglia Una brutta notizia scuote la città

La gioia per la storica promozione in serie B nel 1990. La parentesi più bella della sua esperienza da vice-presidente alle spalle dell’indimenticato Don Peppino Soglia. La Salernitana, così come l'intera città do piange Claudio Virno Lamberti, 79 anni, scomparso questa mattina. Uno dei fondatori di Ance Aies Salerno, l’imprenditore è stato anche un pezzo di storia per il club granata, ricoprendo il ruolo di vice-presidente dal 1985 al 1990 e la gioia per la storica promozione, cancellata poi dall’amaro presto ritorno in serie C.