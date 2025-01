Salernitana, il CCSC: "Riempiamo lo stadio per salvare i granata" Appello alla città: "Sosteniamo la maglia e chi la indossa dal primo minuto al fischio finale"

"Il 2025 sembra essere iniziato con un piede diverso rispetto al disastroso andamento di tutto il 2024. Abbiamo assistito al licenziamento di allenatore e direttore sportivo (Stefano Colantuono e Gianluca Petrachi) ed all’arrivo a Salerno di Roberto Breda e del ds Marco Valentini e nelle prime giornate del calciomercato, notiamo una certa inversione di rotta rispetto a ciò che è accaduto in precedenza. Sono arrivati già 4 calciatori, la squadra viene puntellata nei reparti nevralgici e ci appare anche che ci sia un clima favorevole dentro e fuori lo spogliatoio granata". Lo afferma in una nota il Centro Coordinamento Salernitana Clubs, nelle persone del suo presidente Riccardo Santoro e di tutti i componenti il direttivo, esortando "tutti i tifosi della Salernitana a sostenere incondizionatamente la squadra affidata a Roberto Breda e dunque a riempire gli spalti dello stadio Arechi da qui in avanti".

"Abbiamo due sfide casalinghe consecutive che potrebbero invertire la rotta e consentire alla Bersagliera di uscire dalle sabbie mobili della classifica. Ma per raggiungere tale obiettivo occorre che il popolo granata stia accanto ai calciatori. Sembra che le cose siano cambiate come gestione societaria, anche se il patron e tutti i dirigenti devono continuare a fare solo fatti e non chiacchiere. Ma è compito nostro, della gente di Salerno, sostenere la maglia e chi la indossa dal primo minuto al fischio finale. Dobbiamo dimostrare ancora una volta che siamo unici in Italia per passione e senso di attaccamento. Domenica tutti all’Arechi".