FOTO. Salernitana, ecco Luka Lochoshvili: è il quinto colpo del ds Valentini Il calciatore è stato prelevato dalla Cremonese

Luka Lochoshvili è il quinto colpo di mercato della Salernitana. Il difensore georgiano, prelevato dalla Cremonese, questa mattina ha conosciuto i suoi nuovi compagni di squadra per poi far tappa in sede per legarsi ufficialmente al club granata. Il calciatore sarà a disposizione per la sfida contro il Sassuolo. Il ds Marco Valentini è pronto a scommettere sulla fisicità del 26enne che ha disputato un Europeo da protagonista con la sua Nazionale.

Quest'anno in Lombardia ha trovato poco spazio, disputando solo 7 partite. Migliore il rendimento avuto nelle precedenti due stagioni: nel 2022/2023, in serie A, ha disputato 25 presenze, condite da un gol e 2 assist; nella stagione successiva ha collezionato 22 presenze con la maglia dei grigiorossi. Ora il 26enne proverà a risollevare la Salernitana, diventando uno dei pilastri del reparto difensivo di Roberto Breda.