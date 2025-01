Salernitana, Lochoshvili: "Sensazioni positive, la salvezza è possibile" Il difensore: "Il calore dei tifosi è quello che mi carica"

Luka Lochoshvili è il nuovo difensore della Salernitana. Il club granata ha presentato il georgiano sui canali social: “Le sensazioni sono positive. La squadra mi ha accolto nel migliore dei modi, sono felice di essere qui, motivato nel dare il massimo e dare tutto per questa maglia. Mi auguro di raggiungere l’obiettivo della salvezza. So che i tifosi sono molto caldi e io sono uno di quei calciatori che si carica e che ricambia dando l’anima in campo.

Salvezza? Conosco bene la serie B, non è facile. La Salernitana ha un bel gruppo, ora servono motivazioni per dare il massimo e raggiungere gli obiettivi. Sono un difensore centrale, mancino, mi piace giocare uno contro uno con aggressività.

Per il georgiano nel 2022 anche il Premio fair play. “Georg Teigl dell'Austria Vienna aveva perso i sensi in seguito a uno scontro e corsi da lui per aiutarlo”.