Salernitana, si avvicina il sesto colpo: fatta per Cruz Guasone Il centrale argentino andrà a rimpolpare la batteria di difensori

Ancora un volto nuovo. La Salernitana conclude la sua settimana di mercato avvicinandosi al sesto colpo in entrata. Nelle ultime ore, il direttore sportivo Marco Valentini ha virtualmente chiuso l’accordo per il trasferimento in granata di Juan Cruz Guasone. Il calciatore, atteso in città, è un classe 2001 dal fisico dominante dall’alto dei suoi 197 centimetri. Di proprietà dell’Estudiantes, l’argentino è stato protagonista con la maglia del Sarmiento nell’ultimo semestre con appena 225 minuti disputati. Ora però la grande chance in Italia, con il club granata che se lo assicura ma non chiude la porta ad un nuovo innesto, con Barba e Marcandalli che restano tra i preferiti.