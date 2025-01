Salernitana, mercato scatenato: Valentini punta due nuovi colpi Il ds deve sfoltire la rosa ma prova a puntellare difesa e mediana

Il sesto acquisto della Salernitana parla argentino. Juan Cruz Guasone sarà un nuovo difensore granata. Il calciatore è arrivato ieri in città, in attesa delle firme per il suo trasferimento dall’Estudiantes. Non sarà disponibile con il Sassuolo ma andrà a rimpolpare la batteria di difensore che continua a cambiare pelle. Per Breda però, dopo l’innesto di Lochoshvili potrebbe non essere finita qui. Perché il direttore sportivo Valentini, pronto a salutare Velthuis in odore di ritorno allo Sparta Rotterdam, continua a puntare su Marcandalli. Il Genoa al momento blocca il promettente stopper ma la Salernitana si siede e aspetta, continuando a monitorare anche la possibile uscita di Barba dal Como.

Dopo i tanti colpi in entrata servirà però anche sfoltire una rosa ora piena zeppa di petali, alcuni dei quali fuori dalle gerarchie di Breda. Si proverà a rilanciare Maggiore, proposto al Bologna, si cerca una destinazione a Tello, Hrustic, Braaf, Dalmonte, Kallon, Simy, mentre per Wlodarczyk c’è da fare i conti con l’interruzione del prestito con lo Sturm Graz. Possibili uscite che permetterebbero al ds Valentini di avere abbastanza polvere da sparo per provare un nuovo colpo per il centrocampo. Domani il Sassuolo sarà avversario e chissà se si potranno intavolare discorsi per il prestito di Caligara. Il ds però continua a trattare con il Palermo per Saric: il centrocampista è una vecchia conoscenza ai tempi di Ascoli. Aspetterà la mossa della Salernitana ma non in eterno: Frosinone, Sampdoria e le sirene turche restano sempre vive.