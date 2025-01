Salernitana-Sassuolo, Valentini: "Tutti sulla barca per superare ogni ostacolo" Il messaggio lanciato dal ds: "Più siamo, più saremo forti"

“Ci tenevo a lanciare un messaggio importante perché ci auguriamo possa essere trasmesso. Per noi inizia un nuovo campionato". Lo ha detto il ds della Salernitana, Marco Valentini prima della conferenza di presentazione del match contro il Sassuolo: Mi sento di ringraziare la proprietà che in questa settimana mi ha messo nelle migliori condizioni di svolgere il mio lavoro. Sono stato supportato in tutto e per tutto. Ringrazio poi l’ad Maurizio Milan ma anche i dirigenti e i collaboratori sono stati eccezionali. Abbiamo creato un gruppo forte, unito, fondamentale per fare un girone di ritorno importante. L’invito è di salire in barca con noi, perché più siamo con lo spirito di questi giorni, più gli avversari sapranno di affrontare una squadra forte e avvelenati. Più siamo, più saremo forti".