Salernitana-Sassuolo, Grosso: "Squadra importante con innesti nuovi, sarà dura" Il tecnico: "Ci sono tante insidie, servirà avere timore per tirare fuori il coraggio"

Fabio Grosso ha presentato Salernitana-Sassuolo in conferenza stampa: “Ci siamo ritrovati bene, abbiamo fatto una bella settimana. Sappiamo che ci attendono tante difficoltà, ora sta a noi alzare l’asticella. Il girone di ritorno è sempre uno spezzone di campionato in cui chi non ha fatto bene vuole rialzarsi. Tutte le partite saranno difficili, a partire da quella di domani.

Salernitana? Non abbiamo molto riferimenti dopo il cambio. Sappiamo che c’è una rosa trasformata, con calciatori importanti che hanno fame in una squadra con grande aspettative nonostante il girone d’andata. La partita ci richiede una grande prestazione perché sarà dura. Ci siamo concentrati sulle qualità individuali dei calciatori, provando ad immaginare come scenderanno in campo. Poi ovviamente tanto passerà da quello che sarà il nostro approccio

Breda? Ci sono tante insidie. Le cose difficili ci piacciono, serve tirare fuori prestazioni importanti in partite in cui si affrontano squadre che lottano. Serve avere il timore giusto perché quello ti permette di tirare fuori il coraggio. Le qualità degli avversari ci devono obbligare a tirare fuori il meglio.

Rosa? Perdiamo Romagna e Volpato che saranno ancora ai box”.