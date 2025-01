Salernitana-Sassuolo, la prevendita non si accende: il dato La società aprirà i botteghini nei pressi dello stadio alle ore 10:00 di domani

Non sarà un Arechi da abito migliore quello che riaccoglierà Roberto Breda. Per Salernitana-Sassuolo, debutto della bandiera granata sulla panchina della Bersagliera, non ci sarà grande affluenza. Anzi, la società granata rischia di far registrare il minimo stagionale proprio nella sfida alla capolista. Con la Carrarese furono 7634 gli spettatori sugli spalti: per la sfida di domani, alla luce dei 2400 biglietti venduti, al momento sfondato il muro delle 7000 unità. Anche per questo motivo, la società ha deciso di aprire dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di domani il botteghino dell’Arechi per permettere ai tifosi di poter acquistare il tagliando anche a ridosso del fischio d’inizio.