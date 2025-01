Salernitana, tentazione Tutino. Valentini punta Marcandalli e Saric L'attaccante della Samp potrebbe sconquassare il mercato della B. Serve però cedere gli esuberi

Una tentazione. Una pazza idea di mercato da seguire sotto traccia, da tirar fuori nel momento ideale ma soprattutto alle giuste condizioni. Dopo sei colpi (l’ultimo è il difensore argentino Guasone pronto a trasferirsi in granata in prestito con l’Estudiantes), il ds della Salernitana Marco Valentini ora stringe per sistemare la difesa, dare sostanza al centrocampo e soprattutto regalarsi un attaccante da sogno. In silenzio, la Salernitana monitora il destino di Gennaro Tutino. L’attaccante napoletano potrebbe essere il grande obiettivo di fine mercato. La Sampdoria non sarebbe così sicura di riscattare il calciatore dal Cosenza (3 milioni di euro alla prima presenza nel mese di febbraio), iniziando però le riflessioni di tutti i top club di serie B.

Il club ci pensa ma dovrebbe fare spazio sotto il profilo economico per pensare ad un incredibile ritorno all’ombra dell’Arechi. Serve accelerare sul fronte cessioni, con i vari Simy, Kallon, Braaf, Hrustic che sono ufficialmente sul mercato. Per Velthuis si lavora per il ritorno allo Sparta Rotterdam, mentre lo Sturm Graz al momento glissa su Wlodarczyk. Jaroszynski invece è stato escluso dalla lista dei convocati ma le presenze con il Cracovia e con la Salernitana vietano un terzo trasferimento. Sul tavolo anche i destini di Verde, Tongya e Soriano: con il 3-4-1-2 si potrebbe rinunciare ad uno degli elementi di maggiore qualità.

Risorse extra anche per centrare gli ultimi due obiettivi di mercato. Per la difesa, la Salernitana ha nel mirino il genoano Marcandalli, obiettivo anche però di altre squadre cadette. Per il centrocampo il grande obiettivo è Saric, vecchia conoscenza di Valentini all’Ascoli. Trattativa aperta con il Palermo, col calciatore ambito da Frosinone e Sampdoria, oltre alle sirene turche. Piace anche Caligara (Sassuolo) e fa gola Buonaiuto, in uscita dalla Cremonese.