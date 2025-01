Salernitana, la carica dei nuovi: "Tutti insieme per la salvezza" Gli ultimi acquisti si affidano ai social

Volti nuovi, delusi per la sconfitta con il Sassuolo ma anche con la fame di cambiare il destino. “Dobbiamo resettare tutto: per abnegazione e atteggiamento abbiamo dimostrato che possiamo dare una sistemata alla nostra classifica”. Alberto Cerri è stata la fotografia della volontà degli acquisti del mercato di gennaio di ribaltare una situazione davvero complicata. Il suo primo gol in granata non ha portato punti. Eppure, sui social, l’attaccante ha sottolineato le sensazioni positive, al di là della sconfitta: “Dispiace per il risultato, contento per il primo gol con questa storica maglia! Testa alla prossima partita”.

Il numero 90 si è subito sbloccato mentre è stata difficile la prova di Antonio Raimondo. L’attaccante, applaudito da Cerri in conferenza stampa, anche lui ha lanciato un messaggio di speranza sui social: “Peccato per il risultato ma felicissimo per l’esordio con questi fantastici colori. Tutti insieme, forza granata”. Sorride anche il centrocampista Stefano Girelli: “Felice per l’esordio con questa maglia”.