Salernitana, rivoluzione nel mezzo: obiettivi Caligara e Saric I due centrocampisti sono pallini di Valentini. Serve sfoltire: possibili cessioni illustri

Marco Valentini vuole completare il suo puzzle. Dopo aver dato impulso all’attacco e dato fisicità alla difesa, il test con il Sassuolo ha evidenziato le difficoltà di passo della sua Salernitana in mezzo al campo. Reine-Adelaide è celestiale con il pallone tra i piedi ma fa fatica a tenere il ritmo. Maggiore si è impegnato ma è apparso lontano dal dinamismo degli emiliani. Serve correre ai riparti, con il ds Valentini che non si schioda dalle sue due idee principali per dare sostanza e fantasia alla cerniera centrale. Da giorni ha in pugno Saric ma manca l’accordo con il Palermo. I rosanero vorrebbero puntarci ma Dionisi non è dello stesso parere. La Salernitana spinge per il prestito secco, i rosanero aprono a quello oneroso con opzione importante per giugno.

Il club granata incamera ma si guarda intorno. Domenica all’Arechi, in tribuna insieme alle dirigenza di Salernitana e Sassuolo c’era anche Caligara. Il centrocampista è scivolato indietro nelle gerarchie di Grosso e ora vuole spazio, possibilmente altrove. La Salernitana si è prenotata, aspetta il via libera per chiudere. Il Sassuolo riflette ma vorrebbe inserire nell’affare anche Antiste e magari mettendo dentro anche Verde (serve il via libera dello Spezia). Due colpi pesanti ma da autorizzare liberando spazio: sul mercato ci sono Maggiore (il Cagliari ha preso informazioni, la Salernitana strizza l’occhio a Prati), Hrustic, Tello (lo cerca il Cosenza), con la posizione di Soriano da valutare (la Samp sogna un ritorno, il Frosinone ha detto "no").