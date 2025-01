UFFICIALE – Salernitana, ecco il sesto colpo: arriva Juan Cruz Guasone Il difensore argentino arriva in prestito con diritto di riscatto. "Sono felice di essere qui"

Un nuovo difensore. La Salernitana ha ufficializzato l’arrivo di Juan Cruz Guasone, difensore centrale classe 2001. Lo stopper arriva in prestito dall’Estudiantes. Il club aveva chiuso nella giornata di ieri l’accordo, con visite mediche e firma ma attendeva il via libera del club albiceleste. “Sono molto felice di essere qui, forza Salernitana”, le parole del difensore.

Cresciuto nel settore giovanile del Patronato, ha esordito in prima squadra il 30 novembre 2020, in occasione dell’incontro della Copa Diego Armando Maradona perso per 1-0 contro l’Huracán. Il 1 gennaio 2023 si trasferisce all’Estudiantes, con cui colleziona 17 presenze e mette a segno 1 rete. Nel gennaio 2024 si trasferisce in prestito al Sarmiento Junin. Dopo aver vinto la Copa Argentina con le maglie di Patronato ed Estudiantes, per la sua prima esperienza in Europa ha scelto la Salernitana. Guasone ha scelto il 27 come numero di maglia.