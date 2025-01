Salernitana, squalifica record per Tello! Il Giudice Sportivo ferma Avallone Batosta per il mediano. La Reggiana perde il tecnico Viali e il difensore Lucchesi

Una vera e propria stangata. La Salernitana perde Andres Tello per cinque giornate. La decisione del Giudice Sportivo è motivata da "per avere, al 47° del secondo tempo, avvicinandosi con fare minaccioso, colpito con uno schiaffo la mano del Quarto Ufficiale in segno di dissenso nei confronti di una decisione arbitrale; all'atto del provvedimento di espulsione applaudiva in maniera ironica il Direttore di gara". Una brutta notizia per la Salernitana e anche per il calciatore: il club ha già ipotizzato una multa, con l'episodio che potrebbe rallentare una sua cessione.

Dodicimila euro di multa al Brescia e diecimila alla Reggiana dopo gli episodi di razzismo. Gli emiliani perdono il tecnico Viali e il difensore Lucchesi per squalifica per la sfida dell'Arechi. Una giornata di squalifica invece per il team manager della Salernitana Salvatore Avallone "per avere, al 27° del primo tempo, rivolto agli Ufficiali di gara una critica irrispettosa; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale; recidivo".