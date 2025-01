Salernitana, Guasone: "Realizzo un sogno! Tifosi, insieme per la salvezza" Il difensore argentino ai canali del club: "Squadra ha qualità, è solo questione di tempo"

Juan Cruz Guasone si presenta. Il difensore argentino ha parlato ai microfoni dei canali social della Salernitana: “Sono davvero felice di essere qui. Realizzo un sogno, ora voglio dare tutto me stesso per centrare gli obiettivi del club. La relazione tra l’Argentina e l’Italia nasce dalle origini italiane di mia madre, per questo motivo ho il passaporto italiano. Ho visto la squadra con il Sassuolo: c’è grande qualità, è questione di tempo, di lavoro per ottenere risultati importanti.

Le mie qualità? Sono un difensore che fa della sua forza i duelli aerei. Sono qui per mettere grande personalità e dare il massimo, lottando per i miei compagni di squadra. Vivo la mia prima esperienza lontano da casa: il calcio argentino è basato sulla forza, con più velocità. Qui in Europa c’è un livello tecnico molto alto, con grande preparazione fisica. Tifosi? E’ un grande pubblico, molto caldo in uno stadio speciale. Mi auguro di vederli con noi perché saranno fondamentali per i nostri successi”.