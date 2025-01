Salernitana-Reggiana, la prevendita sorride: il dato aggiornato Buona la risposta all'iniziativa "Tutti convocati" lanciata dal club

Numeri importanti. L’iniziativa “Tutti convocati” lanciata dal club per Salernitana-Reggiana fa registrare una partenza positiva. Nella prima giornata di prevendita, la società granata ha comunicato 3200 tagliandi staccati, con il pubblico che ha accolto il grido d’aiuto. Positive dunque le risposte alla campagna lanciata dalla Salernitana con prezzi stracciati in tutti i settori e le promo per gli abbonati, per gli studenti e per gli allievi delle scuole calcio del territorio. Sono virtualmente 8mila gli spettatori previsti, con la doppia cifra nell’aria.

Intanto, la squadra continua a lavorare per la sfida di sabato. Gli uomini di mister Breda hanno svolto inizialmente un lavoro in palestra ed in seguito lavoro fisico in campo e partitina finale. Differenziato per Davide Gentile, alle prese con il problema muscolare rimediato settimana scorsa. Gli allenamenti riprenderanno domani alle 15:00 allo stadio Arechi. La seduta si terrà a porte chiuse con prove generali dell'undici anti-Reggiana.