Salernitana, prove generali all'Arechi in vista della Reggiana Possibile l'impiego del 3-4-1-2, Stojanovic e Corazza in rampa di lancio

Continua la marcia di avvicinamento della Salernitana al match casalingo contro la Reggiana, in programma sabato 18 gennaio alle 15. Questo pomeriggio gli uomini di mister Roberto Breda si sono ritrovati allo stadio Arechi e hanno svolto un lavoro tattico seguito da partita finale. L'allenatore dell'ippocampo ha potuto fare le prove generali in vista della sfida contro gli emiliani. Rispetto al match d'esordio, possibile il passaggio al 3-4-1-2 con l'impiego di uno tra Verde, Soriano e Tongya alle spalle del tandem composto da Cerri e Raimondo. Scalpita per una maglia Stojanovic, entrato bene a partita in corso; sull'altra corsia dovrebbe avere una chance dal 1' Corazza, altro rinforzo del mercato invernale.

Breda potrà contare sul gruppo quasi al completo: soltanto Davide Gentile ha svolto lavoro differenziato dopo i problemi fisici accusati nelle scorse settimane.

La preparazione dei granata riprenderà domani alle ore 10:30 al centro sportivo Mary Rosy: il tecnico potrebbe avere a disposizione anche Fabrizio Caligara, settimo colpo del mercato.