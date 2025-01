Salernitana-Reggiana, vola la prevendita: è già vicina la soglia dei 10mila La società ha promosso prezzi popolari per riempire l’Arechi

Viaggia a ritmo spedito la prevendita di Salernitana-Reggiana, match verità in programma sabato alle 15 allo stadio Arechi. Nei primi due giorni di vendita sono stati staccati 5600 biglietti (ieri il dato si era fermato a 3200), di cui 347 per il settore ospiti. A questi bisognerà aggiungere il dato degli oltre 4mila abbonamenti. A tre giorni dalla partita, dunque, è vicina la soglia delle 10mila presenze. Premiata la campagna "Tutti convocati", promossa dalla società con prezzi popolarissimi per riempire l'Arechi in una sfida importantissima per la corsa salvezza della Salernitana.