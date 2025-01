Salernitana-Reggiana, Viali: "Per i granata è gara della vita, servirà coraggio" Il tecnico: "Sarà un incontro di boxe: se resta in piedi al primo pugno spegni l'ambiente

William Viali ha presentato Salernitana-Reggiana in conferenza stampa. Il tecnico non sarà in panchina per squalifica ma ha parlato alla stampa, analizzando le difficoltà della sfida dell'Arechi: "Non abbiamo Rozzio, Pettinari non è al top per un fastidio alla caviglia. Girma è rientrato in gruppo e lo valutiamo. Abbiamo però due calciatori nuovi come Sosa e Kumi che sono molto interessanti e che hanno le caratteristiche giuste per completare il nostro organico.

Salernitana? Sarà un’incognita. Hanno fatto una sola gara con il nuovo allenatore e con cinque calciatori appena arrivati, contro il Sassuolo che è sempre una sfida atipica in questo campionato. Non abbiamo grandi punti di riferimento. E’ una squadra in evoluzione, con Breda che sta portando avanti la sua idea tattica. Servirà essere bravi nel dare continuità in una gara con un contesto ambientale complicato perché le novità portano sempre ottimismo. Per loro è la prima vera partita per accorciare in classifica e mi attendo che la vivranno come la partita della vita. Non dovremo temere questo ma dimostrare di essere maturi. Le prestazioni dell’ultimo periodo ci fa arrivare a questa sfida in fiducia ma dovremo essere bravi nel non accendere la Salernitana e soprattutto l’ambiente. Quando affronti una squadra che deve puntare ad una ripartenza è come in un incontro di boxe. Se al primo cazzotto rimani bello dritto, rigido, gli altri perdono coraggio. Se invece barcolli allora permetti agli avversari di credere nella vittoria. Servirà una squadra orgogliosa e coraggiosa, pronta a rispondere colpo su colpo. Noi ce la giocheremo premendo sull’acceleratore, come abbiamo sempre fatto. Con il Bari non abbiamo voluto concedere loro il pallino del gioco e siamo stati offensivi e aggressivi, con la squadra che ha colto il segnale con positività. La prova con il Cittadella è stato una “buca” che ci ha rallentato. Ora la partita di sabato può essere quella della maturità.

La visita del presidente Salerno? Ieri ha avuto il confronto con i ragazzi: è stato molto positivo, molto energico, ha trasmesso positività. Mi fermo lì. Il futuro? Quello dell’allenatore è a ore, quindi penso a quello.

Formazione? Senza Lucchesi pensiamo a delle variazioni. Purtroppo ora siamo in emergenza in difesa. Non voglio darmi alibi bensì pensare a come sopperire alle difficoltà. Ora dobbiamo pensare a crescere, maturare, ripartendo anche dalla prova con il Bari, essendo più forti anche degli episodi negativi. Ora serve sfruttare tutto questo per dare forza al nostro progetto”.