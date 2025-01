Salernitana-Reggiana 2-1, Guidetti: "Beffa pesante. Var? Siamo sfortunati" Le parole del tecnico al posto dello squalificato Viali: "Resta la prestazione della squadra"

Massimiliano Guidetti ha commentato Salernitana-Reggiana 2-1: “E’ stata una beffa. Abbiamo lottato, nonostante l’inferiorità numerica, siamo andati in vantaggio ma lascia rammarico la sconfitta all’ultimo secondo. Espulsione? Sono episodi, possono succedere. Resta la rabbia per la sconfitta perché meritavamo di fare punti. Noi abbiamo fatto una partita vera, dimostrando lotta, caparbietà e attaccamento. Sono qualità importanti per lottare per la salvezza. Alla squadra non ho nulla da recriminare per la prova fatta di sacrificio, di carattere, di coraggio. Tutte le sconfitte sono pesanti ma resto sereno per la prova, soprattutto consapevolezza per la prova della squadra".

Espulsione? Non ho visto l’immagine dell’espulsione. Sul gol di Cerri lamentavano di non aver sentito il fischio dell’arbitro. Sul resto non ho nulla da dire.

Var? Non siamo molto fortunati perché in generale nell’ultimo periodo ci sono stati sempre episodi controversi”.