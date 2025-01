Pisa, pari a Catanzaro. Inzaghi: "Con la Salernitana gara tosta" Il tecnico si prepara alla gara da ex ma perderà Caracciolo per squalifica

Prestazione solida. Il Pisa strappa un punto a Catanzaro (0-0), si mangia le mani per le occasioni sprecate e fermate da un Pigliacelli in giornata super ma sorride per il secondo posto, con un margine rassicurante di cinque lunghezze sullo Spezia. Per la squadra toscana a far notizia era stata l’esclusione di Tramoni, non al top della condizione e risparmiato anche in vista della sfida con la Salernitana. Domenica pomeriggio all’Arena Garibaldi mancherà capitan Caracciolo, pronto ad essere fermato dal Giudice Sportivo per un turno per somma di ammonizioni.

Filippo Inzaghi però, pronto alla sfida dell’ex, guarda con ottimismo al match con la Salernitana: “Dopo tre vittoria di fila va bene portare a casa anche un punto. Anzi è un segnale di crescita. Sapevamo le difficoltà di questa partita. Nel primo tempo siamo stati bravi nella fase di non possesso. Nella ripresa abbiamo creato occasioni soprattutto nei primi venti minuti. Con un pizzico di lucidità negli ultimi metri potevamo vincerla, ma abbiamo anche sofferto soprattutto sull’occasione di Iemmello. Abbiamo saputo soffrire e dare tutto quello che avevamo. Abbiamo fatto una gara tosta, adesso pensiamo a domenica prossima quando arriverà la Salernitana nel nostro stadio”.