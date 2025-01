Salernitana, Iovine ottimista: "Breda saprà trasferire senso di appartenenza" L'economista: "Quando sei calato nella realtà, c'è maggiore spirito di collaborazione"

Sport e imprese, quali sono le nuove sfide da affrontare nell'economia e soprattutto quali le nuove opportunità per le aziende. A “Punto di Vista”, in onda su Ottochannel, il direttore operativo Pierluigi Melillo ha intervisto l'economista Luca Iovine, fondatore del gruppo Iovine che ha parlato del momento del calcio italiano: “Parliamo di una galassia in cui c’è carenza sotto il profilo della managerialità. Molte volte i dirigenti provengono dal calcio giocato e non hanno una formazione in linea con quelle che sono le esigenze di una gestione aziendale. La Figc sta dettando delle regole su come deve essere composto un organigramma societario. Norme che cambiano di anno in anno. Parliamo comunque di cifre faraoniche investite per i calciatori ma meno in altri settori che sono di grande importanza: penso alla formazione, alla comunicazione, alla sicurezza dei calciatori”.

Aumentano a dismisura gli ingressi di presidenti e proprietà straniere nel mondo del calcio italiano: “Questo è un cambio significativo: i fondi internazionali non hanno presenza fisica sul posto e demandano ai manager che a volte hanno dimostrato di non possedere le qualità per poter gestire al meglio un club. Presidenti come Vigorito o De Laurentiis o Lotito sono merce rara al mondo del calcio, anche perché quando manca il patron manca quel senso di appartenenza che è fondamentale per un club. Vengono meno i pilastri, i modelli, le idee come sulla green economy che Vigorito ha lanciato per le sue aziende e che ora sta attuando anche per il Benevento puntando molto sul settore giovanile.

Breda? Il senso di appartenenza è fondamentale. Breda è un salernitano d’adozione, sono sicuro che saprà trasmettere i valori e l’orgoglio di vestire la maglia granata. Se non ami il contesto in cui sei, è comune rendere meno. Diverso invece quando sei calato nella realtà, in cui c’è maggiore spirito di collaborazione, voglia di superare l’ostacolo nonostante le difficoltà”.