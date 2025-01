Pisa-Salernitana, biglietti in vendita per il settore ospiti Il Gos ha autorizzato la presenza di 900 tifosi granata. Bloccata la vendita online

Il via libera del Gos è arrivato. La Salernitana avrà i suoi tifosi all’Arena Garibaldi per la trasferta di domenica a Pisa. Dopo la sospensione decretata dal Tar del provvedimento del Prefetto di Pisa che aveva chiuso il settore ai residenti di Salerno e provincia, questa mattina il Gos ha stabilito che la vendita dei tagliandi ospiti debba essere autorizzata solo nei punti vendita fisici TicketOne e non sarà attiva online. Sono 900 i tifosi che potranno accedere all’Arena Garibaldi al costo di 20 euro.