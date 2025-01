Salernitana, ammenda di mille euro dal Giudice Sportivo La decisione del Giudice Sportivo

Una nuova multa. Il Giudice Sportivo sanziona nuovamente la Salernitana. Per il match con la Reggiana, il club granata deve incassare una nuova ammenda di mille euro "per avere suoi sostenitori, al 14° del secondo tempo, lanciato nel recinto di giuoco una bottiglietta".

Inoltre, il Il Giudice Sportivo ha squalificato otto calciatori, tutti per un turno: fermati Ignacchiti (Reggiana), Oyono Omva Torque A. (Frosinone), Ricciardi (Cosenza), Bianchetti (Cremonese), Candellone (Juve Stabia), Caracciolo (Pisa), Collocolo (Cremonese), Scognamillo (Catanzaro). Assenza pesante per Inzaghi che perde il suo capitano per la sfida con la Salernitana.