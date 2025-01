Salernitana, iniziata la missione Pisa: Cerri costretto al riposo Il bomber tira il fiato. Breda accelera: domani doppia seduta

Tutti in campo. Dopo le 48 di riposo, la Salernitana si è ritrovata questo pomeriggio al Centro Sportivo Mary Rosy per iniziare a preparare la delicata trasferta di domenica in casa della vice-capolista Pisa. Le attenzioni di Roberto Breda e dallo staff medico erano tutte sulle condizioni di Alberto Cerri. Il bomber granata, autore di tre gol in due partite, deve fare i conti con i segni della fatica e con un ginocchio che ha portato il conto dei primi 180 minuti all’ombra dell’Arechi vissuti col piede sull’acceleratore. Nessun problema serio ma la necessità di tirare il fiato e di non forzare per evitare guai peggiori. Per l’attaccante di Parma solo lavoro in palestra e gestione che continuerà nei prossimi giorni.

Dal club filtra ottimismo, parlando di condizioni “che non destano preoccupazioni”. Non era presente alla ripresa degli allenamenti Maggiore, fermato dall’influenza. Lavoro a parte invece per Gentile, ancora alle prese con il problema muscolare accusato prima della sfida con il Sassuolo. Domani è prevista una doppia seduta.