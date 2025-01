UFFICIALE - Il Coni conferma la penalizzazione del Cosenza: silani ultimi I calabresi fermi a quota 18 punti, con il -4 che resterà fino al termine della stagione

Niente da fare per il Cosenza. Per i silani è stata confermata la penalizzazione di quattro punti. Pochi minuti fa è arrivato il dispositivo del Collegio di Garanzia del Coni che ha respinto il ricorso del club rossoblù. Dopo il parere negativo della Corte Federale d’Appello, anche dal Coni arriva un semaforo rosso per i lupi, che dunque restano a quota 18 punti. La Salernitana respira, confermando così il margine di tre punti di vantaggio sui calabresi ultimi in classifica.